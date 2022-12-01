Это из самых популярных деликатесов на новогоднем столе. Но так ли он полезен на самом деле?

Красная и черная икра — традиционный деликатес на праздничном столе. Это очень полезный продукт, который насыщен витаминами и микроэлементами. Также в икре есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют укреплению иммунитета. Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, не всем можно употреблять ее в пищу.

Эксперт рассказала, что в икре (как в черной, так и в красной) присутствуют и холестерин с солью. Если человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией будет злоупотреблять продуктом, это может сказаться на его самочувствии.

«Для таких людей данные компоненты особенно вредны. Раньше все любили приносить своим родным, которые оказались в больнице, красную или черную икру, чтобы якобы больной поскорее поправился. Но если речь идет, к примеру, о человеке в кардиологическом отделении, то лучше такие продукты оставить дома, ведь их прием лишь ухудшит состояние пациента», — объяснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог отметила, что в икре содержится почти 10 граммов соли на 100 граммов продукта. Она напомнила, что допустимая норма потребления соли в сутки — до 4,5 грамма. Избыток соли может привести к гипертонии и снижению иммунитета.

Также деликатес может вызвать аллергическую реакцию или анафилактический шок, а некачественный продукт влияет на работу печени, нервной системы и почек. Зачастую просроченная икра приводит к ботулизму и летальному исходу.

Диетолог посоветовала перед покупкой красной и черной икры проверять срок годности, обращать внимание на целостность упаковки. Лучше всего покупать деликатес в стеклянной или пластмассовой таре. Кроме того, банка должна храниться в холодильнике.

Если противопоказаний к продукту нет, его можно употреблять не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. При этом стоит исключить в такие дни другие соленые продукты из рациона.

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