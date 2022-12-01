С новым МРОТом: кого ждет прибавка к зарплате в 2023 году

После Нового года ежемесячные выплаты для россиян вырастут на 3,3%.

В России прожиточный минимум в 2023 году установили на уровне 14 375 рублей. Соответствующий закон одобрили на заседании Совета Федерации РФ.

Для 15 миллионов россиян ежемесячные выплаты вырастут на 3,3%, а именно на 1 721 рубль. Из них:

15 669 рублей — для работающих россиян:

13 944 рубля — для детей;

12 363 рубля — для пенсионеров.

В следующий раз увеличение прожиточного минимума ожидается в июне 2023 года. Всего за год он увеличится на 13,6%.

Кроме того, с нового года на 6,3% повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На прибавку к зарплате смогут рассчитывать россияне в разных уголках страны:

Москва — 23 508 рублей;

Санкт-Петербург — 21 500 рублей;

Подмосковье — 17 930 рублей;

Татарстан — 16 700 рублей;

Алтайский край — 16 638 рублей.

В первую очередь доходы изменятся у тех граждан, у кого они привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), или у тех, кто получает денежное вознаграждение на уровне прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, у кого и на сколько вырастут зарплаты в новом году.