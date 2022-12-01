«Леша не бывает не выпившим»: Сати Казанова раскрыла секрет Кабанова

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 46

Певица Сати Казанова назвала своего бывшего Алексея Кабанова алкоголиком

«Леша не бывает не выпившим»: Сати Казанова раскрыла секрет Кабанова

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Также артистка назвала своего экс-возлюбленного «обиженным мальчиком, которого отвергли».

Певица Сати Казанова и ее бывший возлюбленный Алексей Кабанов снова вспоминают прошлое. На этот раз артистка дала интервью Лауре Джугелии, где рассказала все подробности их отношений.

По ее словам, это даже сложно назвать отношениями, для них это был всего лишь флирт. Хотя сам Кабанов буквально недавно выложил в сеть видеоролик, где (как подметила сама Джугелия) был не трезв, и обвинил Сати Казанову в измене.

«Леша не выпившим не бывает. Это определенная травма молодого человека, которого отвергли, поэтому он хранит такую обиду. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду этого делать», — заявила бывшая участница «Фабрики звезд».

Напомним, что Алексей Кабанов в 2013 году женился на Розалии Коноян, у них родилась дочь Алиса. А Сати Казанова с 2017 года замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сати Казанова хочет сделать ребенка вегетарианцем. Более того, так же питается и ее супруг, и родственники любимого. 

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