Чистый дом — порядок в мыслях: китайский совет дня на четверг, 1 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 37

Энергии очищения помогут избавиться от всего неэффективного.

Чистый дом — порядок в мыслях: китайский совет дня на четверг, 1 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 декабря?

В четверг придут энергии очищения. Все будет подталкивать к тому, чтобы избавиться от старого, ожившего и неэффективного. Не пугайтесь, если в этот день с вами кто-то внезапно рассорится, а с кем-то захочется перестать общаться самому. Это значит, что отношения себя изжили, и держаться за них нет никакого смысла.

Совет дня: устройте в четверг генеральную уборку или сходите в баню. Чистота физическая очень способствует тому, чтобы очистились душа и мысли. А там и до чистоты отношений доберетесь.

Предостережение дня: не стоит в четверг начинать что-то позитивное и долгоиграющее. Неблагоприятно ходить по врачам и уезжать в долгое путешествие, начинать строить дом или выходить на новую работу. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-13° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
Чистый дом — порядок в мыслях: китайский совет дня на четверг, 1 декабря

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