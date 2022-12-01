Штаты закупят для Киева системы ПВО NASAMS на 1,2 миллиарда долларов

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Также верный пособник украинских властей передаст несколько зенитно-ракетных комплексов и поможет деньгами.

Фото, видео: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС; 5-tv.ru

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США помогут Украине не только своим оружием, но и чужим. Вашингтон заключил почти миллиардный контракт на закупку норвежской системы противовоздушной обороны (ПВО) Nasams для Украины.

Стране дополнительно передадут 6 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и обеспечат материально-техническую поддержку. За время российской специальной военной операции (СВО) США отправили на Украину оружия почти на 20 миллиардов долларов.

При этом в Белом Доме заявляют, что не хотят дальнейшей эскалации конфликта. И по-прежнему отказываются от поставок дальнобойных вооружений.

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