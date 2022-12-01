30% выручки букмекеров предложили направить на развитие детского спорта в РФ

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«Известия»: в Госдуме предлагают треть выручки букмекеров направлять на развитие спорта

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Сам бизнес новой инициативе Госдумы не обрадовался.

Любители и организаторы азартных игр поддержат детей. Как пишут «Известия», почти треть целевых отчислений от выручки букмекеров Госдума предлагает направлять на финансирование детско-юношеского спорта.

При этом размер самих отчислений к 2030 году может увеличиться до 2%. Законопроект предусматривает повышение прозрачности расходования этих денег.

Сам бизнес новой инициативе не рад. В некоторых компаниях считают, что не смогут выполнить новые условия и закроются.

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