30% выручки букмекеров предложили направить на развитие детского спорта в РФ

Сам бизнес новой инициативе Госдумы не обрадовался.

Любители и организаторы азартных игр поддержат детей. Как пишут «Известия», почти треть целевых отчислений от выручки букмекеров Госдума предлагает направлять на финансирование детско-юношеского спорта.

При этом размер самих отчислений к 2030 году может увеличиться до 2%. Законопроект предусматривает повышение прозрачности расходования этих денег.

Сам бизнес новой инициативе не рад. В некоторых компаниях считают, что не смогут выполнить новые условия и закроются.