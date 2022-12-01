Второй раз за неделю с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз 2.1б»

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Она отправилась на орбиту с военными спутниками для Минобороны РФ.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Этой ночью с космодрома в Плесецке успешно стартовала ракета-носитель «Союз 2.1 б». На орбиту она доставила военные спутники для российского Минобороны.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» из Плесецка был всего несколько дней назад. И тоже в интересах российского военного ведомства.

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