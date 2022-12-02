«Не сам человек»: Глюкоза призналась в сложных отношениях с дочерью

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Глюкоза: соцсети и аниме провоцируют проблемы в отношениях между родителями и детьми

«Не сам человек»: Глюкоза призналась в сложных отношениях с дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Некоторые сцены из зарубежных сериалов и японских мультфильмов сильно влияют на психику подростка.

Певица Глюкоза призналась, что отношения с 15-летней дочерью Лидой вовсе не идеальны. Артистка уверена, что сейчас подростки смотрят много зарубежных сериалов и японских анимационных фильмов, где скандалы с родителями по любому поводу несколько романтизированы.

Проблема непринятия матери своего ребенка таким, какой он есть: с особенностями; странным стилем; сложным характером и недосягаемыми мечтами — часто транслируется в иностранных сериалах и фильмах. Это выглядит привлекательным для несформировавшейся детской психики, поэтому подрастающее поколение быстро впитывает увиденную модель поведения и начинает «прощупывать» собственных родителей.

«Сейчас молодежь сама с собой играет. Все-таки кино, соцсети часто рассказывают о том, что кого-то не принимают. Дети начинают проверять родителей — а я вот такой! И смотрят, что будет. <…> Когда начинается разговор о сексуальности, они начинают ей интересоваться. <…> Иногда звучат фразы из сериала какие-то клишейные, ты чувствуешь что говорит не сам человек», — объяснила звезда в авторской программе Юлии Меньшовой на Youtube.

По мнению вокалистки, желание быть не такими, как все остальные — новая мода в мире подростков. В особенности это связано с аниме. Исполнительница не разделяет позицию дочери касаемо японских произведений. По мнению звезды, в них много не подходящих для детей сцен. Иногда знаменитая мама даже спорила с Лидой по поводу просмотра нежелательного контента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Глюкоза помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью.

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