Глюкозе потребовались сеансы психолога из-за отношений с родителями

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Знаменитая артистка не смогла бы вести полноценную жизнь без помощи специалиста.

Глюкозе потребовались сеансы психолога из-за отношений с родителями

Фото: Instagram* / glukozamusic

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица Глюкоза была вынуждена обращаться к профессионалам, чтобы научиться жить с детскими травмами. Родители артистки подали не самый лучший пример воспитания. Известно, что они злоупотребляли алкоголем и детство вокалистки оказалось очень тяжелым.

«Есть обиды, которые очень тяжело носить внутри себя и очень хочется их проработать. Могу сказать, что мне очень серьезно помогли эти сеансы. Ты же не помнишь, как мама ждала тебя. Мы вообще, дети, запоминаем самые тяжелые поступки и из-за этого хочется отречься. Я очень мало помню действительно хорошего», — рассказала исполнительница в интервью на YouTube-канале.

Однако психолог помог Глюкозе осознать, что помимо плохого было много хорошего. Родители сделали много добра для Натальи (настоящее имя певицы — Прим. ред.) и любили ее как могли. Сейчас звезда пересмотрела свое отношение на маму и папу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Глюкоза помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
Масса сюрпризов: гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023

Последние новости

20:36
Месяц без алкоголя: Екатерина Волкова решила избавиться от вредных привычек
20:24
«Богиня Волочкова»: Никита Джигурда хочет войти в гарем к подруге
20:14
Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск
20:00
Певица Нюша в соцсетях опубликовала видео без фильтров и макияжа
19:52
Евросоюз не сможет конфисковать активы ЦБ РФ для помощи Украине
19:44
У ЕС есть две «лазейки», чтобы покупать российскую нефть после ввода потолка цен

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео