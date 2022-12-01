Глюкозе потребовались сеансы психолога из-за отношений с родителями

Певица Глюкоза была вынуждена обращаться к профессионалам, чтобы научиться жить с детскими травмами. Родители артистки подали не самый лучший пример воспитания. Известно, что они злоупотребляли алкоголем и детство вокалистки оказалось очень тяжелым.

«Есть обиды, которые очень тяжело носить внутри себя и очень хочется их проработать. Могу сказать, что мне очень серьезно помогли эти сеансы. Ты же не помнишь, как мама ждала тебя. Мы вообще, дети, запоминаем самые тяжелые поступки и из-за этого хочется отречься. Я очень мало помню действительно хорошего», — рассказала исполнительница в интервью на YouTube-канале.

Однако психолог помог Глюкозе осознать, что помимо плохого было много хорошего. Родители сделали много добра для Натальи (настоящее имя певицы — Прим. ред.) и любили ее как могли. Сейчас звезда пересмотрела свое отношение на маму и папу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Глюкоза помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью.

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