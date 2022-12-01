Почему в случае смерти одного из близнецов, второй всегда будет в опасности

Многие близнецы имеют нерушимую связь с самого рождения, поэтому чувствуют боль и переживания друг друга всю жизнь. Об этом рассказал экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис. По его словам, есть две категории двойняшек.

«Первая — это монозиготные близнецы. Те люди, у которых полностью одинаковый состав генов. Они, как правило, одного пола и практически полностью похожи друг на друга. Про них магия говорит четко: такие люди имеют очень мощную кармическую связь и, к сожалению, отрабатывают некое наказание из прошлой жизни, поэтому воплощаются, имея одну душу на двоих», — объяснил эксперт.

По мнению Харриса, душа у такого вида близнецов дефрагментируется в процессе рождения, поэтому такие братья или сестры хорошо и сильно чувствуют друг друга. Настроения, болезни, несчастья, моменты радости или подарки судьбы — все это они ощущают одновременно.

«Вторая категория — это близнецы, которые уже не имеют полностью идентичного набора генов. Они могут отличаться внешне, иметь разный пол. Они были очень близкими друг другу людьми в прошлой жизни, поэтому в этой их наградили и они находятся рядом друг с другом. У них разные души и, как правило, они чувствуют друг друга не так сильно», — продолжил экстрасенс.

Помимо этого Харрис высказался о серьезных заболеваниях. Первая категория близнецов очень сильно страдает, если один из братьев или сестер сильно заболел. По словам мастера оккультных наук, человек на астральном уровне ощущает страдания своего собрата. В 90% случаев возникает психосоматика, болезнь способна дублироваться и возникать у второго близнеца. Это связано с тем, что у обоих людей одна душа на двоих.

«Его жизненные силы начинают угасать, хотя диагноза никакого нет. Эмоции становятся похожими на эмоции больного собрата, а после смерти одного из них, оставшийся и вовсе чувствует себя неполноценным. Он говорит, что не привык жить в этой жизни один. Он чувствует, что чего-то не хватает, будто бы потерял часть себя. Конечно, ведь это уходит часть души», — подчеркнул ясновидящий.

Экстрасенс рассказал, что в любой паре близнецов есть один главенствующий. Именно у него и находится основная составляющая разделенной души. В паре собратьев этот человек станет задавать общее состояние обоих. Если в случае болезни в живых останется именно он, то без второго близнеца собрат сможет прожить спокойную жизнь.

«Если же наоборот, то скорее всего, тоже смерть, либо же заболевание и быстрый уход за своим собратом может преследовать такого человека», — подытожил Харрис.

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