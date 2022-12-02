Звезда «Новых пацанок» Новоселова об эскорте: «Бьет по здоровью и самооценке»

Бывшая участница телешоу «Новые пацанки» Ангелина Новоселова своим примером предостерегла девушек от попыток заработать так называемые легкие деньги. В действительности, призналась она в интервью Starhit.ru, ни о какой легкости речи не идет. Последствия работы в эскорт-индустрии до сих пор отзываются болью и сожалением в душе девушки.

В 15 лет Ангелина стала жертвой группового изнасилования. О таких событиях часто говорят — разделило жизнь на до и после. Девушка потеряла уверенность, стала обесценивать себя, выбить из памяти жуткие картины рокового дня она пыталась алкоголем и наркотиками. Повзрослев, Новоселова вышла замуж, родила сына, но и в браке ждало разочарование — измена супруга с ее же подругой.

Чтобы заработать денег и справиться со сложной жизненной ситуацией молодая мама решила попробовать работу в эскорте. Она отметила, что образ служительницы мужских прихотей настолько романтизирован современным кино, что за налетом гламура девушки не могут оценить, какой кошмар ждет там, за гранью.

«Это очень тяжело как физически, так и морально. Эскорт бьет по здоровью и самооценке. У тебя есть деньги, но нет души, нет счастья. Работа в секс-индустрии бьет и по безопасности. Ведь неспроста многие скрывают, что зарабатывают таким образом. Когда об этом узнают родственники, окружение, начинается дикая травля. Я была к ней готова, поэтому и рассказала об этом на всю страну», — поделилась «пацанка».

По словам Новоселовой, ее смелость поддержали многие. Подписчики в социальных сетях, популярные блогеры писали сотни комментариев, хвалили за желание выбраться из колеи боли и разочарований. Несмотря на выбывание из проекта, в котором она видела свое спасение, Ангелина не намерена опускать руки. Она продолжит путь преображения, чтобы стать лучшей матерью для наследника и подарить ему светлое будущее.

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