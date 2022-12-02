Не успел выучить роль на иврите: Анатолия Белого убрали из спектакля в Израиле

Актер Анатолий Белый не сумел выучить роль на иврите и был снят со спектакля в израильском театре. Об этом он рассказал в личном блоге. По словам артиста, зрителей не успели предупредить о смене состава, и он решил прояснить ситуацию для тех, кто уже купил билеты. Не первый месяц Белый живет с женой и детьми на Земле обетованной, пытаясь найти себя среди местной творческой интеллигенции.

«Друзья, спешу сказать, что в январе я не играю в театре „Гешер“ в „Карениной“. На сайте учреждения об этом не написано, нет такой практики… Параллельно репетирую в двух спектаклях и просто физически не успеваю выучить роль на иврите к январю. Но потом сыграю обязательно!» — сообщил фанатам 50-летний актер.

Анатолий Белый официально объявил о своем переезде летом. Он составил даже прощальное письмо, в котором объяснил причины. Сказал, что с кровью вырвал из сердца родной МХТ имени Чехова, уволился и собрал чемоданы. По мнению артиста, после начала спецоперации по защите Донбасса «тьма пришла на русскую землю» (Отсылка к сыгранной роли Мастера по Михаилу Булгакову: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…» — Прим. ред.), и сеющим свет личностям более нет здесь места.

Стоит отметить, Белый не впервые выражал недовольство политикой страны. Задолго до украинского конфликта он публично высказывался на этот счет. Но в феврале принял окончательное решение. Только чтоб не подводить театр, доиграл сезон. Публика пристально следит за новой жизнью актера, нередко в СМИ проходит информация о его бедственном положении.

«Публикую правдивые снимки моей сегодняшней жизни в Израиле. Вы правы, товарищи, у меня все очень плохо. Вот, что ждет каждого, кто покинул Родину. Простите. Слово бомжа», — шутит в ответ Белый.

По словам актера, все у него отлично. Он познакомился с интересными людьми, чувствует себя гонимым потоком, который должен непременно вылиться во что-то хорошее. Встречи с музыкантом Андреем Макаревичем*, литовским режиссером Римасом Туминасом, мультипликатором Андреем Хржановским белый назвал поворотными в своей судьбе.

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* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.