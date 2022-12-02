Опубликованы жуткие фото последствий пожара на улице Генерала Белова в Москве

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Хозяйка жилья находилась дома в момент трагедии. Ее не стало.

Опубликованы жуткие фото последствий пожара на улице Генерала Белова в Москве

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/onlirk

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Утром в одной из московских квартир случился пожар. МЧС получило сообщение о возгорании и спасатели оперативно направились в жилой дом на улице Генерала Белова. Сейчас пламя потушили, однако собственницу квартиру спасти не удалось, 33-летняя жительница умерла.

Прокуратура Москвы опубликовала жуткие кадры с места происшествия. Мебель, стены и личные вещи сильно обгорели. На фото видны чудовищные последствия разбушевавшегося пламени: пол и стены покрыты черной сажей, сгоревшие и порванные вещи разбросаны по комнате. Внутри царит атмосфера хаоса.

Как сказано в Telegram-канале московской прокуратуры, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Все проверки по факту происшествия под контролем в Нагатинской межрайонной прокуратуре.

Стоит отметить, что это уже не первый пожар на улице Генерала Белова. Еще летом там тоже произошло возгорание — крыша ресторана была охвачена пламенем. В тот раз обошлось без жертв, спасатели быстро потушили пламя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жуткой трагедии в Барнауле. В огненной ловушке оказалась целая семья — мама, папа и дочка.

Опубликованы жуткие фото последствий пожара на улице Генерала Белова в Москве

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Фото: Прокуратура города Москвы

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Фото: Прокуратура города Москвы

3/6

Фото: Прокуратура города Москвы

4/6

Фото: Прокуратура города Москвы

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Фото: Прокуратура города Москвы

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Фото: Прокуратура города Москвы

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