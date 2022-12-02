Российская актриса Марьяна Спивак попрощалась со своим знаменитым отцом Тимофеем Спиваком. Его не стало 30 ноября в возрасте 75 лет. Артиста отпели в храме Архангела Михаила на юго-западе столицы.

В числе присутствующих — близкие знаменитого режиссера, в том числе и его любимая дочь, звезда картин «Шифр» и «Эпидемия». В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с прощания, на них видно, как девушка склонилась над телом отца и нежно поцеловала его в лоб.

По окончании церемонии режиссера похоронили на Хованском кладбище.

Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, потом — в Майкопском драматическом театре и Московском драматическом театре имени Станиславского. Также был художественным руководителем театра-студии «Актеры кино и театра» и учредителем и гендиректором Театра-студии современного искусства. В кино прославился по картинам «Прощание славянки» и «Пыль под солнцем», кроме того, работал в совместных проектах с дочерью Марьяной, например, в сериалах «Эпидемия» и «Шифр».

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