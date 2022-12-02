«Настроение боевое»: Собянин побывал в зоне спецоперации

Мэр Москвы помогал устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил линию обороны в ЛНР и встретился с военнослужащими.

«Настроение боевое», — написал Собянин в своей соцсети.

По его словам, он помогал обустроить рубежи. Также помогал устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты.

Одного из солдат мэр Москвы спросил, хороши ли его там кормят, на что военный ответил ему: «Да, три раза в день».

«Три раза в день… Не потолстел явно здесь», — сказал ему в ответ Собянин.

Ранее Сергей Собянин выделил необходимые финансовые средства для дополнительных выплат добровольцам и иммобилизированным гражданам в Москве.

Собянин еще раз подтвердил слова президента о том, что в зоне спецоперации с нашей страной воюет не только ВСУ, но и НАТО, которая неофициально объявила войну России. Сейчас киевский режим активно получает западное оружие, военнослужащих и наемников. Это делается, чтобы «задушить Россию».

Ранее Милонов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru с передовой рассказал об оружии НАТО на Украине.