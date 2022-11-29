«Мы его уничтожаем, но его полно»: Милонов с передовой рассказал об оружии НАТО на Украине

Депутат с начала спецоперации на Украине воюет добровольцем в рядах российской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) очевидно не испытывают нехватки оружия благодаря щедрым западным поставкам. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов, который сейчас воюет добровольцем в рядах российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).

«Если бы Зеленский продавал большую часть оружия, то, наверное, мы были бы счастливы. Надо понимать, что Зеленский не идиот, если он продаст большую часть оружия, его век будет очень-очень коротким. Я нахожусь здесь, в зоне спецоперации, сейчас мы едем на позиции, и могу сказать, что оружия там полно. Мы его, конечно, уничтожаем, но его там много. Это все оружие исключительно западное», — рассказал Милонов.

До этого другой депутат Госдумы Дмитрий Носов высказал стопроцентную уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский за последние полгода стал долларовым миллиардером, озолотившись в том числе на торговле западным оружием.

Напомним, Виталий Милонов после начала российской СВО на Украине отправился добровольцем в зону боевых действий. Депутата направили под Горловку в артиллерийскую противотанковую батарею. Он имеет звание младшего сержанта и служит старшим наводчиком 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12.

Известно, что Милонов воюет под позывным «Густав», однако боевые товарищи чаще называют его по отчеству — Валентинычем, на что он не обижается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим перешел от просьб к требованиям поставок западного оружия.