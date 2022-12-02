В Москве загорелся знаменитый Микояновский мясокомбинат

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 79

Из полыхающего здания эвакуировали людей.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Полыхает прямо сейчас здание Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 5-tv.ru в МЧС РФ.

«Выехали на место. Площадь уточняется», — сообщили специалисты

Согласно предварительным данным, из горящего здания уже эвакуировали 13 человек. С кровли идет густой черный дым. Информация о пострадавших не поступала.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как утром в одной из московских квартир случился пожар. МЧС получило сообщение о возгорании и спасатели оперативно направились в жилой дом на улице Генерала Белова.

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