Пожар на Микояновском мясокомбинате ликвидирован

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Экстренные службы пока не могут установить, сколько человек было в здании на момент возгорания.

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Спасателям удалось локализовать пожар на Микояновском мясокомбинате в 22:59. МЧС проводит осмотр верхних этажей здания для обнаружения возможных очагов.

После первичного осмотра места происшествия МЧС присвоило пожару на Микояновском мясокомбинате в Москве второй уровень сложности. Как стало известно 5-tv.ru, всего на тушение были брошены силы в составе более сотни человек и 30 единиц техники. Угрозы распространения огня на окружающие здания нет.

Пожар начался на крыше. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, пламя успело перекинуться во внутреннее пространство здания. Также известно, что на момент начала инцидента мясокомбинат не был обесточен.

Специалисты управления Роспотребнадзора изучают пробы воздуха, чтобы выявить уровень загрязнения. По предварительным данным, опасных веществ в здании не было.

На месте ЧП также работает прокуратура Москвы. Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.

На момент начала тушения спасатели эвакуировали 13 человек. Площадь пожара уточняется. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания, а также сколько людей находилось в здании на момент инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места пожара на знаменитом Микояновском мясокомбинате.

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