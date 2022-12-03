«Ты не пройдешь!»: как защитить свой аккаунт в сети от взлома мошенников

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 11

Основные правила, следуя которым, мошенники не взломают ваш аккаунт в сети

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru

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Цифровая гигиена важна так же, как и личная. Уверены, что ваша страница в соцсети под надежной защитой?

Интернет-злоумышленники дремлют и все еще пытаются умыкнуть личные данные, деньги и важные переписки россиян. Взлом личных страниц пользователей — это один из инструментов, которые активно применяют сетевые мошенники.

Сообщения зачастую рассылают большому числу людей. Аккаунты взламываются для того, чтобы попросить помощи у друзей пользователя. Весь расчет на то, обыватели не станут обращаться с заявлением в полицию из-за небольшой суммы.

Человек может перейти по небезопасной ссылке и ввести свои данные на фишинговой странице авторизации. Как не дать себя обмануть?

  • использовать сложный пароль;
  • использовать двухфакторную аутентификацию;
  • сделать профиль закрытым;
  • установить антивирус на всех устройствах;
  • переодически проверять «последнюю активность» или «активные сеансы» в браузерах.

Насторожиться стоит, если вас просят незамедлительно перейти по ссылке, переслать деньги, запугивают или делают щедрое предложение. Помните, что несанкционированный доступ к чужому аккаунту уголовно наказуем в Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как «шпион из США» оставил без денег одинокую москвичку.

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