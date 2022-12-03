Ждут невозможного! В США предсказали мрачную ситуацию в экономике РФ

Госдеп разразился статистикой по России, пока на Западе европейцы замерзают в квартирах и не знают, как платить по счетам за коммуналку.

В США ожидают, что в будущем российская экономика будет «устойчивой, стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард СМИ.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — подчеркнула экономист.

По мнению эксперта, к 2030 году экономика России будет на 20% меньше, чем показатели, которые были бы, если не начало спецоперации по защите Донбасса. Вместе с тем Бланшард уверена — экономический рост будет зависеть от изменений мирового спроса на нефть и снижения негативных последствий для российской экономики в рамках фискальной и монетарной политики властей

К слову, в конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявляя, что экономика страны продолжает демонстрировать устойчивость по отношению к ряду рисков. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отмечала — отказ от работы с Россией международных финансовых институтов неприятен, но российский рынок не разрушит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США готовились к конфликту на Украине.