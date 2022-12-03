Умер гендиректор Международного театрального фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин

Гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Валерий Шадрин умер в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В сфере культуры Шадрин начал работать еще в СССР. В 2016-м получил почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Согласно информации от пресс-службы, Шадрин умер в больнице после продолжительной болезни. Дата и время прощания пока не определены.

Валерий Шадрин — один из основателей и бессменный руководитель Чеховского фестиваля. Он много лет занимался высоким искусством, несмотря на то, что по профессии — инженер, выпускник МГТУ имени Баумана.

За свою активную просветительскую деятельность Валерий Шадрин удостоен многих наград. Причем не только в России, во Франции ему присвоили титул рыцаря ордена искусств и литературы, а также наградили орденом «Офицер Академической пальмовой ветви».

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