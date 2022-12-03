Перед смертью организатор «Чеховфеста» Шадрин подвел итоги: «Путь был трудный»

Валерий Шадрин стоял у истоков проекта. Благодаря ему, в частности, театральный мир открыл огромное количество новых талантов.

Валерий Шадрин, гендиректор Международного театрального фестиваля им. Чехова, за несколько месяцев перед смертью подвел итоги. Их он озвучил в своей статье, посвященной 30-летию проекта «Чеховфест», у истоков которого он стоял.

Шадрин отметил, что несмотря на молодость, фестиваль смог заработать имя, авторитет, опыт. Была проделана огромная, сложная, но очень интересная работа. Понадобилось целых шесть лет подготовки, чтобы дать проекту жизнь. Этому предшествовали десятки культурных театральных мероприятий в разных странах мира.

«Путь был трудный, но азартный и честный», — вспомнил он.

И вот в 1992-м году долгожданное событие наступило, и началось оно со спектакля «Коварство и любовь» санкт-петербургского БДТ, а главным камертоном мероприятия, конечно же, были чеховские постановки: «Вишневый сад» на фестивале зритель увидел в трех интерпретациях разных режиссеров — Петера Штайна, Отомара Крейчи и Андрея Щербана.

«Первая же программа доказала, что название выбрали правильно и фестиваль может быть только Чеховским. <…> Чеховским репертуаром современные режиссеры и исполнители стабильно проверяют себя на прочность», — отмечал Шадрин.

Все тридцать лет, по его словам, «Чеховфест» руководствовался девизом великого итальянского режиссера Джорджо Стрелера: «Театр — для людей». Но не только зрителю хотели угодить организаторы: стояла более масштабная задача — просветительская.

«С самого начала и по сей день мы предлагаем зрителю только то, что считаем интересным, необычным, ярким, иногда даже революционным, видя свою задачу не столько в развлечении, сколько в просвещении. Мы держим в поле зрения весь театральный мир во всем жанровом разнообразии», — пояснял гендиректор Чеховфеста.

А еще все эти годы проект регулярно совершал открытия, представляя мастеров нового времени. Так зрители узнали такие имена, как Ариан Мнушкина, Питер Брук, Джорджо Стрелер, Петер Штайн, Пина Бауш и многих других. В совокупности это свыше 400 постановщиков из 50 с лишним стран мира.

«Тридцать лет Чеховский фестиваль доказывает своими программами, что не существует „театральных“ и „нетеатральных“ стран и регионов, потому что театр гораздо шире и разнообразнее всякого о нем представления», — считал Шадрин.

Подлинная любовь к искусству, сильная команда и беспрерывный творческий процесс — все это позволило пройти даже самые нелегкие испытания «Чеховфесту». Одна из последних — пандемия, но даже в этих обстоятельствах организаторы сумели подготовить и провести два фестиваля — Чеховский — в Москве и Тихоокеанский — во Владивостоке. И эта работа, по словам Шадрина, тоже подарила бесценный опыт. И главное, руководство проекта в очередной раз убедилось, что театр — это огромная сила в трудные времена.

«Театр не может изменить мир, но он способен поддержать людей своей уникальной творческой энергией, дать им силы и веру в будущее, потому что театр — всегда праздник», — заключил Валерий Шадрин.

Как известно, Валерий Шадрин ушел из жизни 3 декабря после продолжительной болезни, ему было 83 года. Он руководил не только театральным фестивалем, но был президентом Международной конфедерации театральных союзов, а также членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Огромный вклад в культуру и просветительскую деятельность страны Шадрин вносил несколько десятилетий, начиная с советских времен.

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