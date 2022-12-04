Сожгла все мосты: оскандалившаяся Лазарева* разорвала последние связи с Россией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Татьяна Лазарева* прекратила закрыла ИП в России

Сожгла все мосты: оскандалившаяся Лазарева* разорвала последние связи с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Юмористка на протяжении десяти месяцев критиковала Родину. К слову, одновременно отмечала, что очень скучает по стране и хочет вернуться. Теперь причин для этого стало еще меньше.

Уехавшая из России после начала спецоперации Татьяна Лазарева* в первый день зимы перестала быть индивидуальным предпринимателем. ИП она ликвидировала по серьезной причине, рассказал в беседе с KP.RU адвокат Андрей Алешкин.

Так, из-за того, что в июле Минюст РФ внес знаменитость в список иноагентов, ее деятельность теперь возможна с рядом ограничений и запретов.

«В том числе, им недоступна упрощенная система налогообложения. Теперь, когда иноагенты лишились всех преимуществ ИП, вести бизнес им стало сложно и невыгодно. Думаю, именно это является решающим фактором. Перспектив оставаться в России и, тем более, работать здесь для иногентов я не вижу», — объяснил Алешкин.

Сама Лазарева о своих действиях публике не рассказала. Хотя продолжает активно делиться в социальной сети подробностями своей жизни в Испании. Туда она уехала жить шесть лет назад. А начиная с февраля, стала активно критиковать российскую власть. Параллельно же признавалась в любви к Родине и тоске по родным краям.

К слову, по пути Лазаревой пошла и солистка группы Little Big Софья Таюрская. Она также в первый день зимы закрыла ИП. На закрытый ныне счет ей поступали гонорары за рекламу в соцсетях, выступления и прочую деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Максиму Галкину* за неуплату налогов.

* — признаны иноагентами в РФ.

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