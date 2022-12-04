«Не тяну в одиночку»: Брухунова объяснила присутствие няни для сына в отпуске

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 172

Татьяна Брухунова взяла няню Вагана в отпуск на Мальдивы из-за желания отдохнуть

«Не тяну в одиночку»: Брухунова объяснила присутствие няни для сына в отпуске

Фото: Instagram* / petrosyanevgeny

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Супруга юмориста Евгения Петросяна почти за три года материнства поняла — если есть возможность отдать ребенка в надежные руки хотя бы на небольшое время, этим надо пользоваться.

Молодая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, для чего она уже не в первый раз берет с собой в отпуск няню. По ее словам, она не из тех мам, которые готовы круглосуточно находиться рядом с ребенком и опекать его. У нее есть возможность отдать сына Вагана на время профессионалу, поэтому она этим пользуется и получает удовольствие.

«Я не из тех мам, что тянут все в одиночку. К счастью, у меня есть возможность просить о помощи и получать ее», — заявила Брухунова в социальной сети.

Вместе с тем жена Евгения Петросяна без стеснения призналась, что хорошо относится к отдыху и без детей. Ведь материнство — сложная работа, и родители должны выделять себе время для отдыха.

Кроме того, Татьяна Брухунова дала несколько советов мамам. Среди них: не пытаться идеализировать материнство; не стесняться просить помощи у окружающих в воспитании малыша; и всегда знать, что ребенок — не собственность родителей, ему нужно давать свободу.

К слову, Петросян и Брухунова женаты три года. Спустя три месяца после свадьбы в семье родился сын. Мальчика назвали в честь дедушки по отцовской линии. Мама очень ответственно подходит к воспитанию ребенка: не жалеет ни времени, ни сил. Помимо прочего успевает работать и регулярно посещать театр — эту часть жизни считает крайне важной, обогащающей личность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, через что Татьяне Брухуновой пришлось пройти на пути к материнству.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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