Биологическое оружие? Сотрудник лаборатории Уханя раскрыл тайну появления вируса COVID-19

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 860

Бывший сотрудник лаборатории Уханя рассказал, как появился COVID

Биологическое оружие? Сотрудник лаборатории Уханя раскрыл тайну появления вируса COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Shen Bohan

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус был «утечкой», а деньги на его разработку отправляли США?

Бывший сотрудник лаборатории Уханя Эндрю Хафф написал книгу, раскрывающую тайну создания вируса COVID-19. Копию «Правды об Ухане» получило издание The Sun.

Автор книги и ученый Эндрю Хафф ранее тесно сотрудничал с уханьской лабораторией — с 2015 год доктор занимал там должность вице-президента. Хафф работал над секретной частью исследовательской программы в качестве ученого правительства США.

По его словам, пандемия стала результатом чудовищной ошибки, а деньги на разработку смертельного вируса отправляло правительство Америки.

«Я пытался предупредить их, я знал, что COVID-19 был утечкой из лаборатории», — написал Хафф в книге.

Десятки экспертов также предположили, что вирус мог «сбежать» из лаборатории в Ухане через зараженного исследователя, неправильную утилизацию отходов или потенциальные нарушения безопасности на объекте.

Сам доктор Хафф заявил, что у лаборатории не было адекватных мер контроля, чтобы обеспечить надлежащую биобезопасность, что в итоге привело к утечке.

«Я был в ужасе от того, что увидел. Мы просто передавали им (китайским инженерам — Прим. ред.) технологию биологического оружия», — рассказал Эндрю Хафф.

Он утверждает, что США использовали этот проект, чтобы оценить возможности зарубежных лабораторий по созданию биологического оружия, в том числе Уханьского института вирусологии. Также Хафф предположил, что правительство США знало о вспышке коронавируса еще в августе или октябре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны заявило о создании в США устойчивого к вакцинам возбудителя COVID-19.

Тема:
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