В ДНР планируют принять новую Конституцию до конца 2022 года

Власти Донецкой народной республики до конца 2022 года планируют принять новую Конституцию. С таким заявлением выступил председатель народного совета недавно присоединенного к России региона Владимир Бидевка.

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — передает слова управленца «Донецкое агентство новостей».

Отмечалось также, что подготовка проекта документа находится уже на финальной стадии. Осталось согласовать принципиально важные моменты с учетом истинных нужд граждан.

Впервые конституция Донецкой народной республики была принята весной 2014 года - сразу после того, как по итогам референдума регион признали независимым. В состав РФ ДНР вошла также по результатам голосования 30 сентября 2022 года.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донбасс поступила партия гуманитарной помощи из Белоруссии.