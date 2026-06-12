Суд оставил в силе пожизненный приговор убийце командира ополченцев Моторолы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Ранее фигурант пытался обжаловать решение инстанции.

Какой приговор получил убийца командира ополченцев Моторолы

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

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Тема:
Убийство Главы ДНР Захарченко

Суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Погорелову, главному фигуранту дела об убийстве командира российских ополченцев на Донбассе Арсена Павлова с позывным Моторола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Апелляционный суд отклонил прошение Погорелова, который пытался оспорить приговор. Аналогичное решение инстанция приняла в отношении остальных трех фигурантов дела.

Летом 2024 года Погорелова приговорили к пожизненному лишению свободы. Другие подсудимые получили различные сроки в колонии строгого режима. Александр Тимошенко — 12 лет, Василий Чурилов — 13 лет, Артем Ен — 17 лет.

Арсен Павлов командовал батальоном ополченцев «Спарта», он и его бойцы сражались против украинских боевиков в Славянске, Иловайске, Дебальцево и донецком аэропорту. Погорелов по заданию СБУ установил бомбу на крыше лифта в доме ополченца — Моторола погиб от взрыва 16 октября 2016 года.

Погорелов также причастен к покушению на первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. В августе 2017 года он установил бомбу в ресторане, который посещал Захарченко, но взрывчатку вовремя обнаружили и теракт удалось предотвратить.

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