СБУ задержала возможного убийцу главы ДНР Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдала, которого в самопровозглашенной ДНР считают причастным к убийству в августе 2018 году тогдашнего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СБУ, бывшего украинского силовика подозревают в незаконном обращении с оружием и боеприпасами в составе группы лиц. Байдал заключен под стражу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Год назад среди причастных к этому убийству МВД ДНР называло Андрея Байдала по кличке «Швед», а также уроженца Донбасса Сергея Моторина, который считается также причастным к смерти одного из героев ДНР Арсена Павлова по кличке Моторола.