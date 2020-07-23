СБУ задержала возможного убийцу главы ДНР Захарченко
Киев подозревает экс-сотрудника СБУ Андрея Байдала в незаконном обращении с оружием.
Фото: ТАСС / Спринчак Валентин
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдала, которого в самопровозглашенной ДНР считают причастным к убийству в августе 2018 году тогдашнего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СБУ, бывшего украинского силовика подозревают в незаконном обращении с оружием и боеприпасами в составе группы лиц. Байдал заключен под стражу.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Год назад среди причастных к этому убийству МВД ДНР называло Андрея Байдала по кличке «Швед», а также уроженца Донбасса Сергея Моторина, который считается также причастным к смерти одного из героев ДНР Арсена Павлова по кличке Моторола.
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