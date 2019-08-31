Бюст Александра Захарченко установили в Донецке в годовщину его гибели

Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели в субботу, 31 августа, сообщает РИА Новости.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре города. Власти республики признали произошедшее терактом.
По предварительным данным, на мероприятии на аллее героев приняли участие более тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД ДНР назвали имена лиц, причастных к убийству первому главе самопровозглашенной республики.