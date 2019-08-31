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  4. Бюст Александра Захарченко установили в Донецке в годовщину его гибели

Бюст Александра Захарченко установили в Донецке в годовщину его гибели

, 11:38 Фото 94

Монумент первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики расположился на аллее героев.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Убийство Главы ДНР Захарченко 90

Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели в субботу, 31 августа, сообщает РИА Новости.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре города. Власти республики признали произошедшее терактом.

«Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли…» — сказал на открытии бюста нынешний глава ДНР Денис Пушилин.

5-tv.ru

По предварительным данным, на мероприятии на аллее героев приняли участие более тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД ДНР назвали имена лиц, причастных к убийству первому главе самопровозглашенной республики.

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