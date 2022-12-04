«Можно потерять голос»: Jony отменяет концерты из-за проблем со здоровьем

У знаменитого певца было много профессиональных планов, однако врачи попросили их отложить.

Певец Jony продолжает отменять концерт за концертом, а поклонники обеспокоены: что же происходит с исполнителем? Его концертный директор Владимир Шавгулидзе рассказал 5-tv.ru, что случилось с артистом, и когда он сможет вернуться на сцену.

По словам директора, у певца была запланирована плотная концертная программа, также он готовился к выпуску нового альбома, но неожиданно ему пришлось обратиться к врачам. Медики предостерегли о серьезной опасности, поэтому Jony пришлось исчезнуть из медийного поля и заняться восстановлением.

«Нам рекомендовали очень строго повести себя неделю, нигде не выступать, не петь, потому что можно просто потерять голос», — признался мужчина.

Шавгулидзе отметил, что никакого хронического заболевания у певца нет, однако любое напряжение может пагубно сказаться на его связках. Проблема возникла в результате перезагрузки и элементарного недосыпа.

«У него такое было состояние, что он даже говорить не мог, кашлял постоянно<…> Сами понимаете — организм молодой, уверен, что мы справимся, все будет хорошо, но пока не выдерживает. Периодически дает сбой. А так как у нас программа на 100% живьем, то мы не можем себе позволить выступать в разобранном состоянии», — объяснил концертный директор.

В заключение Владимир Шавгулидзе добавил, что любой человек, профессия которого связана с речевым аппаратом, прекрасно понимает, насколько он хрупкий. По его словам, любая, казалось бы, мелочь может нарушить его работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что свободная певица Ольга Бузова видит в Jony будущего отца своих детей.