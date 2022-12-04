Просто и быстро: рецепт нежнейшей жареной печени от шефа Ивлева

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 18

Блюдо готовится буквально за считанные минуты и получается безумно вкусным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; Youtube.com / IVLEV CHEF

Печенка — очень сложный продукт, который непросто даже выбрать, не то чтобы приготовить. Однако шеф-повар Константин Ивлев знает все секреты - в своем блоге он рассказал уникальный рецепт блюда «Печень по-ивлевски».

Ингредиенты

  • Печень говяжья или телячья — 150 граммов;
  • мука — 40 граммов;
  • растительное масло — 90 граммов;
  • сливочное масло — 60 граммов;
  • петрушка — 40 граммов;
  • соль/перец — по вкусу.

Как приготовить «Печень по-ивлевски»

Для начала с печени нужно снять пленку. Она не будет невкусной, если пленку оставить. Но печень без пленки нежнее и лучше готовится.

Дальше необходимо нарезать продукт на небольшие кусочки. Ивлев предпочитает небольшие слайсы толщиной около сантиметра: их удобнее готовить и они быстрее прожариваются.

Лук нарезается перьями, и его обязательно нужно раскрыть перед тем, как кинуть в блюдо.

Петрушка подготавливается заранее: ее не нужно резать, а просто разорвать на несколько небольших частей. Фактически, петрушка станет гарниром. Она нужна в первую очередь для того, чтобы смягчить специфический вкус печени.

Сковорода ставится на большой огонь, туда наливается немного растительного масла. Печень обваливается в муке, а затем выкладывается на раскаленную сковороду. Когда печень обжарится с одной стороны, ее нужно посолить и кинуть сверху лук и сливочное масло.

Последними на сковородку идут перец и петрушка. Блюдо тщательно перемешивается, пока лук не приобретет золотистый оттенок.

Масло перед выкладыванием на тарелку следует сцедить. Подавать печень по-ивлевски лучше всего с пюре. Приятного аппетита!

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.62 64.99
1.16
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