Просто и быстро: рецепт нежнейшей жареной печени от шефа Ивлева
Блюдо готовится буквально за считанные минуты и получается безумно вкусным.
Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; Youtube.com / IVLEV CHEF
Печенка — очень сложный продукт, который непросто даже выбрать, не то чтобы приготовить. Однако шеф-повар Константин Ивлев знает все секреты - в своем блоге он рассказал уникальный рецепт блюда «Печень по-ивлевски».
Ингредиенты
- Печень говяжья или телячья — 150 граммов;
- мука — 40 граммов;
- растительное масло — 90 граммов;
- сливочное масло — 60 граммов;
- петрушка — 40 граммов;
- соль/перец — по вкусу.
Как приготовить «Печень по-ивлевски»
Для начала с печени нужно снять пленку. Она не будет невкусной, если пленку оставить. Но печень без пленки нежнее и лучше готовится.
Дальше необходимо нарезать продукт на небольшие кусочки. Ивлев предпочитает небольшие слайсы толщиной около сантиметра: их удобнее готовить и они быстрее прожариваются.
Лук нарезается перьями, и его обязательно нужно раскрыть перед тем, как кинуть в блюдо.
Петрушка подготавливается заранее: ее не нужно резать, а просто разорвать на несколько небольших частей. Фактически, петрушка станет гарниром. Она нужна в первую очередь для того, чтобы смягчить специфический вкус печени.
Сковорода ставится на большой огонь, туда наливается немного растительного масла. Печень обваливается в муке, а затем выкладывается на раскаленную сковороду. Когда печень обжарится с одной стороны, ее нужно посолить и кинуть сверху лук и сливочное масло.
Последними на сковородку идут перец и петрушка. Блюдо тщательно перемешивается, пока лук не приобретет золотистый оттенок.
Масло перед выкладыванием на тарелку следует сцедить. Подавать печень по-ивлевски лучше всего с пюре. Приятного аппетита!
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