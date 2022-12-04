Просто и быстро: рецепт нежнейшей жареной печени от шефа Ивлева

Печенка — очень сложный продукт, который непросто даже выбрать, не то чтобы приготовить. Однако шеф-повар Константин Ивлев знает все секреты - в своем блоге он рассказал уникальный рецепт блюда «Печень по-ивлевски».

Ингредиенты

Печень говяжья или телячья — 150 граммов;

мука — 40 граммов;

растительное масло — 90 граммов;

сливочное масло — 60 граммов;

петрушка — 40 граммов;

соль/перец — по вкусу.

Как приготовить «Печень по-ивлевски»

Для начала с печени нужно снять пленку. Она не будет невкусной, если пленку оставить. Но печень без пленки нежнее и лучше готовится.

Дальше необходимо нарезать продукт на небольшие кусочки. Ивлев предпочитает небольшие слайсы толщиной около сантиметра: их удобнее готовить и они быстрее прожариваются.

Лук нарезается перьями, и его обязательно нужно раскрыть перед тем, как кинуть в блюдо.

Петрушка подготавливается заранее: ее не нужно резать, а просто разорвать на несколько небольших частей. Фактически, петрушка станет гарниром. Она нужна в первую очередь для того, чтобы смягчить специфический вкус печени.

Сковорода ставится на большой огонь, туда наливается немного растительного масла. Печень обваливается в муке, а затем выкладывается на раскаленную сковороду. Когда печень обжарится с одной стороны, ее нужно посолить и кинуть сверху лук и сливочное масло.

Последними на сковородку идут перец и петрушка. Блюдо тщательно перемешивается, пока лук не приобретет золотистый оттенок.

Масло перед выкладыванием на тарелку следует сцедить. Подавать печень по-ивлевски лучше всего с пюре. Приятного аппетита!