Григорий Лепс подрался у бара в Петербурге после выходки на сцене

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 13 553

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» не смог вытянуть ноту, после чего бросил микрофон на пол при зрителях концерта. На этом его скандальная поездка в Петербург не закончилась.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Певец Григорий Лепс стал участником драки, произошедшей у бара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Также в распоряжении редакции появилось видео из бара, снятое перед конфликтом.

В заведении артист отдыхал вместе со своей командой. Один из посетителей бара настойчиво просил Григория Лепса сфотографироваться с ним. По предварительной информации, певец ответил на навязчивую просьбу грубым отказом.

После этого желавшего снимок со звездой гостя вывела из заведения охрана. Мужчине такое обращение с ним не понравилось. Выместить злость он решил на певце, обматерив и его, и его команду. Из-за этого, утверждает источник, и началась драка с участием Григория Лепса.

В результате инцидента никого не задержали. По предварительной информации, в полицию поступала заявка по драке.

Это не единственное скандальное происшествие с участием Григория Лепса за время поездки в Санкт-Петербург. Ранее 5-tv.ru писал, что певец позволил себе дерзкую выходку на сцене. Прямо перед зрителями он бросил микрофон на сцену после того, как не смог вытянуть ноту. Позже исполнитель хитов «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день» объяснил свое поведение тем, что приболел.

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