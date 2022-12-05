Взвешенное решение: Глеб Матвейчук расстался с супругой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Глеб Матвейчук расстался с женой

Взвешенное решение: Глеб Матвейчук расстался с супругой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Именно с Еленой Глазковой актер познал счастье отцовства. Но даже дети не смогли сохранить отношения.

Супруга актера Глеба Матвейчука сообщила печальное известие. Их семьи больше нет. При этом, как отметила Елена Глазкова в социальной сети, решение было осознанным и взвешенным, они расстались на мирной ноте и продолжат вместе заботиться и воспитывать двоих детей.

«Я и Глеб больше не живем вместе и не являемся парой. Это случилось не вчера. Это не спонтанное решение. Никто ни к кому не уходил. Да, мы расстались, но расстались в дружеских отношениях, и всегда останемся близкими друг другу людьми», — написала актриса.

Она поблагодарила Матвейчука за пять лет отношений и отметила, что он был и будет прекрасным отцом для Алисы и Саши.

«Наше расставание — это сознательный выбор двух близких людей, которые желают друг другу лучшей жизни», — заключила она.

При этом сам Матвейчук о разводе пока умалчивает. Артист погружен в работу. Вместе с тем, Глазкова не стала рассказывать о причинах такого решения. Хотя о разладе в семье стали поговаривать еще несколько месяцев назад. Тогда актер был замечен в компании молодых девушек в то время, пока супруга с детьми отдыхала. Тогда Матвейчук объяснил, что повода для ревности жена не видит. Она полностью ему доверяет и не обижается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-муж Даны Борисовой отреагировал на ее желание пообщаться с ним.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.77
0.62 64.99
1.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декаб...

Последние новости

2:24
Взвешенное решение: Глеб Матвейчук расстался с супругой
1:55
Скорая победа: офицер США назвал дату поражения Украины
1:26
Опубликовано видео драки Григория Лепса с петербуржцем у бара
1:16
Жизнь на два города: Буланова рассказала о 34-летнем женихе при 29-летнем сыне
0:47
Стало известно, чем для петербуржца закончилась драка с Лепсом и его охраной
0:24
Устали и не хотят мерзнуть: Байден послал Зеленскому сигнал начать переговоры с РФ

Сейчас читают

Григорий Лепс подрался у бара в Петербурге после выходки на сцене
Захарова подняла на смех Вайкуле, хвастающуюся тем, что она «кормила весь СССР»
Стремительная потеря веса Кондулайнен может быть предвестником смерти
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео