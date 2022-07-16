Это лучшая инвестиция в жизни артиста, ведь вложил он в песню всего 300 долларов.

Лепс обогатился на «Рюмке водки» на 50 миллионов долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Российский артист Григорий Лепс рассказал, сколько заработал на своей легендарной песне «Рюмка водки». Хит оказался самой лучшей инвестицией артиста: в него он вложил всего 300 долларов, а вот получил целых 50 миллионов.

«„Рюмка водки“ — это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! <…> Это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — сказал журналистам артист.

С остальными же песнями было сложнее. К примеру, в песне «Лучший день» артист тоже не был уверен, а она выстрелила. Никогда не делал ставку артист и на композиции «Я счастливый» и «Я стану водопадом».

Также артист рассказал о желании купить права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова. Возможно, в новом исполнении они получили бы и новую жизнь.

«Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует…», — отметил Лепс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне Владимир Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

16:30
В Италии заявили, что Украина скоро лишится поставок оружия из-за кризиса власти
16:24
Popular Mechanics об ударе «Сармата» по США: «Это будет худший день»
16:10
Вучич в ответ на угрозы киевского депутата пожелал «всего наилучшего»
15:56
Орешкин объяснил, как Россия просто и эффективно отвечает на отключение от SWIFT
15:36
Лепс обогатился на «Рюмке водки» на 50 миллионов долларов
15:20
Владимир Колокольцев вручил дипломы выпускникам МВД на Красной площади

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Анастасия Приходько заявила об отвращении к РФ: «Нет хорошего русского»
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год