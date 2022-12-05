Избиения детей в частном садике Владикавказа могли происходить регулярно. После публикации скандального видео, на котором воспитательница бьет ребенка головой об стол, начали всплывать новые подробности.

Так, некоторые родители в соцсетях пишут, что и раньше дети приходили домой с синяками и ссадинами. На их вопросы сотрудники учреждения отвечали, что малыши подрались или случайно ударились. Все инциденты сейчас проверяют правоохранительные органы.

Есть вопросы и по поводу законности работы самого детского сада. По нашей информации, он должен находиться на балансе республики, но почему-то оказался в частной собственности.