Тарабанил по лицу: Тодоренко показала фото подросшего младшего сына

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Регина Тодоренко впервые показала четкое фото подросшего младшего сына Мира

Тарабанил по лицу: Тодоренко показала фото подросшего младшего сына

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость родила двух сыновей и часто рассказывает поклонникам о трудностях материнства.

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала фото младшего сына Мира. Звезда родила мальчика еще в июле и с тех пор ни разу не показала его полностью. Однако в этот раз знаменитая мама все-таки поделилась с аудиторией своим счастьем.

«Этот человек счастлив! Всю ночь болтал, танцевал ногами и пятками тарабанил мне по лицу», – объяснила красавица.

Регина Тодоренко показала своего сына Мира в соцсетяхРегина Тодоренко показала своего сына Мира в соцсетях. Instagram* / reginatodorenko

К слову, Миру уже в середине декабря исполнится пять месяцев. Малыш родился в США и получил американское гражданство. Ради этого телеведущая специально летала в Штаты перед родами. Это уже второй сын Регины, ровно пять лет назад у Тодоренко и ее супруга певца Влада Топалова родился первенец Михаил. Родители часто называют его Майклом.

Телеведущей очень нравится роль мамы. Не исключено, что она захочет родить в третий раз. Правда, медики рекомендовали звезде не рисковать, но та как-то проговорилась, что не прочь снова оказаться в положении. Известно, что у знаменитой мамы есть проблемы со здоровьем — деформация позвоночника и кожное заболевание витилиго. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие шансы у Тодоренко снова выносить ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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