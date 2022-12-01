Больная спина, пятна на коже: врач оценила шансы Тодоренко снова стать мамой

В роддоме телеведущую призвали не рисковать. Но Регина дважды ослушалась врача и планирует сделать это снова.

Врач-невролог Мария Мирошниченко оценила шансы телеведущей Регины Тодоренко родить третьего ребенка. Знаменитость планирует сделать это, несмотря на проблемы со здоровьем — у нее деформация позвоночника и кожное заболевание витилиго. Не усложнит ли это путь к очередной мечте теледивы и каковы риски, эксперт рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Движение — жизнь

Эксперт отметила, что сколиоз, которым страдает знаменитость, относится к современным заболеваниям. Чаще всего болезнь диагностируют у людей, которые ведут сидячий образ жизни. И чем серьезней искривление, тем сложнее с этим жить пациенту. Особенно тем, у кого четвертая степень заболевания.

«Сколиотическое искривление позвоночника является патологическим искривлением, при котором происходит поворот вокруг продольной оси. Оно бывает четырех степеней, самое легкое — первой степени и самое серьезное — это четвертой», — пояснила невролог.

Однако, заверила она, сколиоз не становится приговором, жить и радоваться с этим недугом можно, если вести правильный образ жизни. Плавание, йога, пилатес поставят на ноги даже самого безнадежного пациента, главное — не лениться. В этом смысле Регина Тодоренко показывает хороший пример — пару месяцев назад она стала мамой и, встав на коньки, выкладывается на льду по полной программе.

«На примере Регины мы видим, что даже с наличием сколиоза можно родить здоровых детей, вести активный образ жизни. Однако необходимо соблюдать физическую активность и следить за питанием, чтобы избегать прогрессирование сколиоза, так как при развитии ожирения сколиоз будет прогрессировать», — предупредила специалист.

Доктор в помощь

Во время беременности, по словам врача, пациенткам с искривлением позвоночника стоит внимательно отнестись к здоровью. Особенно тем, кого болезнь больно «бьет» по спине. В этом случае важно наблюдаться у невролога все триместры беременности.

«При более серьезных проявлениях сколиоза есть врачи-неврологи, которые ведут в беременную женщину вместе с акушером-гинекологом в течение всей беременности. И это вполне адекватная и очень популярная практика, чтобы отследить проявления симптоматики и вовремя ее компенсировать», — отметила собеседница.

Когда дело дойдет до родов, здесь предстоит решать, как ребенку появиться на свет: с помощью кесарева сечения или естественным путем. К примеру, Регина Тодоренко рискнула и выбрала второй вариант. Но все индивидуально, и окончательное слово должно быть за врачом. Как правило, вопрос решается следующим образом: собирается консилиум неврологов, оцениваются риски пациента и выносится вердикт, пояснила специалист.

Может прогрессировать

Что же касается кожного заболевания — витилиго, когда в организме происходит разрушение меланина и появляются белые пятна на теле, то и в этом случае далеко не всегда есть противопоказания для беременности. И Регина Тодоренко — снова тому пример.

Однако ситуация не должна быть запущенной, предупреждает врач. Застраховать себя от болезни, конечно, полностью нельзя — в 50% случаев недуг передается по наследству, а иногда это просто неудачное жизненное «приобретение», которое еще и может прогрессировать. Поэтому — контроль и еще раз контроль.

«Врачи обычно предупреждают о серьезности проявления витилиго и его влиянии на беременность. Сейчас достаточно много специалистов занимаются планированием беременности и выявлением определенных заболеваний, которые могут влиять на ее течение. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует быть осведомленным о наличии тех или иных заболеваний. Поэтому мы всегда рекомендуем нашим пациентам при планировании беременности пройти обследование и устранить выявленные проблемы, чтобы не подвергать себя опасности», — сказала доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как относится к своим болезням Регина Тодоренко.