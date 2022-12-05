Житель Николаева сообщил об изнасиловании двух местных девушек наемниками из Польши. Украинская полиция отказалась привлекать преступников к ответственности, сославшись на указание из Киева.

Сотрудники правоохранительных органов украинского Николаева даже не пытались привлечь к ответственности двух наемников из Польши, которые изнасиловали двух местных девушек.

Причиной тому послужило прямое указание киевского режима: закрывать глаза на преступления иностранцев, воюющих на стороне украинских боевиков. Об этом РИА Новости рассказал активист николаевского подполья.

«Польские наемники по городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок. Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками», — описывает ситуацию в стране житель Николаева.

«Они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать на все глаза, что вытворяют эти польские твари», — передает активист слова местных полицейских.

Российские военные неоднократно заявляли об участии польских наемников в военных действиях на Украине. В конце ноября российское оборонное ведомство сообщило о ликвидации до 200 польских «солдат удачи» в Великих Хуторах на Харьковщине и более 100 наемников «иностранного легиона» в ДНР.

В это же время в ЛНР со ссылкой на имеющиеся данные разведки и радиоперехваты сообщили о колоссальных потерях из числа польских наемников под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.

Ранее 5-tv.ru писал о постоянно возникающих конфликтах между украинскими боевиками и иностранными наемниками.