Глаза завидущи: украинские боевики развернули «войну» с польскими наемниками

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 968

Марочко: украинские военные начали конфликтовать с польскими наемниками из-за зависти

Глаза завидущи: украинские боевики развернули «войну» с польскими наемниками

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Специальная военная операция России

Отношения между военными часто доходят до ссоры и даже до драки.

Между украинскими военными и польскими наемниками все меньше взаимопонимания — несмотря на равные условия службы отношения часто выливаются в конфликт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В рядах ВФУ растет недовольство между украинскими военнослужащими и польскими наемниками. Несмотря на условно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами», — пояснил он.

Так, по словам Марочко, помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде пожертвований. Кроме того, на зависть ВСУ, западные спонсоры снабжают польских наемников экипировкой и спецсредствами. Украинцам же приходится выкручиваться на собственные деньги. Отсюда растет недовольство, и дело даже доходит до рукоприкладства.

«Поляки в общении проявляют высокомерие и относятся к украинцам как людям второго сорта. Эти факты, а также ряд других преференций иностранцам, вызывают недовольство украинцев, которые не редко заканчиваются драками или перестрелками с поляками», — заключил офицер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции России составили свыше 100 тысяч человек.

Тема:
Специальная военная операция России
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