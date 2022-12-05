Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме Ярославля

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Игорь Рязов
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По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пострадал один человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места взрыва газа в жилом доме Ярославля.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС России. Подход к дому оцеплен лентой. Стоят пожарные автомобили и другие машины экстренных служб.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ленинском районе Ярославля. Спасатели эвакуировали 44 человека. Основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв. Обрушились чердачные перекрытия и кровля.

В результате происшествия пострадал один человек — 40-летний местный житель. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового отделения, сообщает ТАСС.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом, более страшном взрыве газа. Трагедия произошла в Нижневартовске — уже доступна ее подробная хроника.

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