Павловопосадский платок вошел в текстильную композицию БРИКС от России

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Изделие с цветочным орнаментом стало частью общей инсталляции в форме шара.

Павловопосадский платок представил Россию на БРИКС

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Павловопосадский платок представил Россию на саммите БРИКС

Павловопосадский платок с цветочным орнаментом стал частью российской секции текстильной композиции, представленной на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Для композиции выбрали ткань с традиционным узором на черном фоне. Российский фрагмент вместе с полотнами других государств вошел в большую разноцветную композицию в форме шара.

Над инсталляцией разместили эмблему индийского председательства в БРИКС.

Помимо российского орнамента, в композиции представлены традиционные узоры Индии, Китая, Индонезии, Ирана и Египта. Также в работе использовали текстильные мотивы государств — партнеров БРИКС, среди которых Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

Восемнадцатый саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заняла третье место среди стран БРИКС по числу научных публикаций в сфере искусственного интеллекта. Выше в рейтинге оказались только Китай и Индия.

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