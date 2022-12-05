В США назвали причину возможной войны Европы и России

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 66

The American Conservative: нравственный идеализм властей Европы может привести к войне России и Запада

В США назвали причину возможной войны Европы и России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Как стало известно, НАТО затыкает рты всем, кто не согласен с политикой киевского режима.

Показательный нравственный идеализм властей Европы может повлечь за собой эскалацию конфликта на Украине и перерасти в полноценную война Запада с Россией. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Conservative Род Дреер.

По словам автора издания, на Западе сейчас жестко критикуются те, что выступает против поставок оружия и военной помощи киевскому режиму. От таких людей «могут даже отвернуться друзья и родственники».

«Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы — плохой человек», — указал в статье Род Дреер.

Кроме того, журналист отметил, что всем, кто не согласен с политикой НАТО и Киева, попросту затыкают рты, что также разжигает конфликт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что офицер разведки США Риттер назвал дату поражения Украины.

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