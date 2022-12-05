«Запойная стадия»: нарколог объяснил выходки Лепса и предрек конец карьеры

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 57

Нарколог Шуров предрек Лепсу конец карьеры из-за тяжелой алкогольной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам врача Василия Шурова, народному артисту нужно срочно обратиться к специалистам. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Что будет дальше?

Григорий Лепс находится в серьезной алкогольной зависимости, ему необходимо обратиться к специалистам. Такое заявление сделал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

Специалист прокомментировал недавний инцидент с участием народного артиста. Григорий Лепс после того, как сорвал собственный концерт, отправился отдыхать в один из баров Санкт-Петербурга. Один из посетителей настойчиво просил сфотографироваться с певцом, на что Лепс ответил грубым отказом. Словесная перепалка переросла в полноценную драку. В отношении звезды возбудили уголовное дело.

По словам Василия Шурова, имя Григория Лепса в последнее время фигурирует во множестве скандалов. Причина «выходок» певца — многолетняя алкогольная зависимость.

«Человек уже употребляет много лет. В данном случае, первый шаг — это признак свое бессилие и прийти на лечение. Возможно, ему требуется курс реабилитации», — объяснил эксперт.

Как отметил Василий Шуров, зависимость Лепса перешла на ту стадию, когда она управляет поведением и напрямую угрожает карьере народного артиста.

«С точки зрения наркологии мы можем говорить о второй, запойной стадии с формированием психо-органического синдрома, когда человек не контролирует аффект. К примеру, может устроить драку за то, что его попросили о фотографии», — рассказал врач.

По мнению нарколога, Григорию Лепсу необходимо как можно скорее начать лечение, иначе он потеряет свои профессиональные навыки и просто не сможет выступать.

«Заболевание прогрессирует, возникает алкогольная болезнь мозга и человек теряет профессиональные навыки и не может выступать», — подытожил Василий Шуров.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Василия Шурова о том, мог ли актер Никита Ефремов унаследовать алкоголизм от своего отца Михаила.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

13:03
Возобновлено движение по пострадавшей от взрыва части Крымского моста
12:56
«Запойная стадия»: нарколог объяснил выходки Лепса и предрек конец карьеры
12:49
«Работают в отместку, от злости»: ВСУ мечутся в истерике при наступлении армии РФ
12:38
«Вомероназальный орган»: сексолог рассказала, зачем Джо Байден нюхает женские волосы
12:33
«Они меня не любили»: почему Ревва, Волочкова и другие звезды не общаются с родителями
12:18
Армия России сорвала попытку атаки ВСУ на красно-лиманском направлении

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео