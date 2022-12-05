Печенье «Улитка»: готовим быстрый и вкусный хрустящий десерт к чаю

Песочные улитки-завитушки буквально таят во рту и не оставят равнодушными домочадцев.

Песочный десерт «Улитка» порадует и детей, и взрослых, потому буквально тает во рту. Нежный сливочный вкус с шоколадными нотками рассыпчатого печенья взрослым напомнит моменты из детства. А маленьких сладкоежек оригинальный и необычный вид угощения непременно заинтересует и удивит.

Рецептом рассыпчатого шоколадно-сливочного печенья делится кулинарный блогер Натали на своем YouTube-канале «Рецепты Натали». Чтобы приготовить печенье, потребуется небольшое количество продуктов, которые всегда есть под рукой. Время на приготовление вместе выпечкой занимает не более 30 минут. Из указанного количества ингредиентов получается 12 песочных «улиток».

Песочное печенье «Улитки» — рецепт

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 250 граммов

Сахарная пудра — 100 граммов

Разрыхлитель — 5 граммов

Соль — 1 щепотка

Сливочное масло (охлажденное) — 100 граммов

Яйцо — 1 штука

Какао-порошок — 10 граммов

Способ приготовления песочного печенья

Муку и сахарную пудру просеять вместе. Добавить разрыхлитель, щепотку соли. С помощью ложки тщательно перемешать.

Охлажденное сливочное масло натереть на крупной терке в полученную сухую смесь. Предварительно обваляйте кусочек масла в муке. Это поможет быстрее справиться с задачей, чтобы масло не прилипало к терке. Масло можно также порубить ножом.

Затем перетереть все до однородной крошки. Добавить яйцо и вымешать тесто. Оно должно легко собираться в шарик, быть пластичным и не липнуть к рукам.

Шарик теста разделить на две равные части. Одну часть на время отложить в сторону, ко второй — добавить какао и перемешать до тех пор, пока какао не впитается полностью. Масса должна получиться однородной, шоколадного цвета. Если масса получилась суховатой, то можно добавить одну чайную ложку сметаны или молока и вымесить до нужной эластичной консистенции.

Раскатать тесто по очереди на рабочей поверхности, слегка присыпанной мукой. Должно получиться два прямоугольных пласта: сливочный и шоколадный. Толщина каждого пласта — два миллиметра.

Выложить пласты друг на друга — темный пласт расположить на светлом. Полученную заготовку свернуть рулетом. Срез должен оказаться внизу, чтобы рулет не развернулся. Разрезать рулет на равные небольшие кусочки острым ножом.

Печенье выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут. После того как десерт остынет, можно по желанию перед подачей украсить сахарной пудрой.

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