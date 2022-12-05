«Конвульсия отставной певички»: Соседов поставил на место Вайкуле после «откровенного хамства»

Певица позволила себе заявить, что своими песнями она якобы содержала весь СССР.

Сергей Соседов призвал Лайму Вайкуле прекратить разбрасываться хамскими высказываниями и смириться с судьбой «отставной певички». В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru Сергей Соседов прокомментировал недавнее заявление Вайкуле о том, что она якобы «кормила» своими песнями весь СССР.

Музыкальный критик крайне возмутился поведением певицы и метко поставил ее на место, напомнив, как началась ее карьера. По словам Соседова, Вайкуле «подобрали» в кабаре и научили петь, но ни вокальными данными, ни артистизмом она никогда не отличалась.

«Абсолютно хамское высказывание, хамка! Ведет себя неприлично! Лайка видимо считает, что она может лапшу на уши вешать, но есть люди как я, кто помнит, как она начинала. Говорить, что она что-то сделала для Союза — смешно, курам на смех, не смеши ты Лайма тапочки людей. Государству приносят доход нефть и газ, но никак не эстрадные певички», — высказал свое мнение Сергей Соседов.

Кроме того, отметил музыкальный эксперт, многие ушедшие в прошлое звезды подобными одиозными высказываниями пытаются напомнить о себе, но они уже давно полопались, словно «мыльные пузыри».

«Конвульсии отставных певичек — показатель того, что их время ушло. Да кто вы вообще такие?! Мыльные пузыри, которых можно проткнуть обычной вилкой, а вы все дуетесь», — подытожил Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова Вайкуле, что она и Пугачева содержали страну.