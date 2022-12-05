Укротеррористы атаковали из «Градов» центр Донецка

Пособники киевского режима продолжают терроризировать жителей Донецка. Несколько минут назад они атаковали центр города, ударив по нему ракетами из «Градов». Об этом сообщил мэр субъекта Алексей Кулемзин.

По официальной информации, в результате преступления укротеррористов погиб один человек. Известно, что еще один получил серьезные ранения.

«Под вражеским обстрелом находится также Куйбышевский район города. Из Нетайлово по мирным жителям выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“», — добавил Кулемзин, опубликовав пост в личном Telegram-канале.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин оценил восстановленный Крымский мост.