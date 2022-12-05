Экс-посла Украины Мельника затравили за попытку «переписать» историю Крыма в учебниках ФРГ

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Немецкие дети не должны знать правду об истинном желании жителей региона присоединиться к РФ в 2014 году, считает бывший политик. Его мыслей в правительстве Германии не разделяют.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

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Киев снова ссорится с Берлином. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник требует от правительства Олафа Шольца срочно проверить все немецкие учебники.

Отставного дипломата возмутила история Крыма и то, как ее преподают в немецких школах. В одной из книг написано: «Большинство населения Крыма проголосовало 16 марта 2014 года за объединение с Россией». Это не понравилось Мельнику. Он назвал такое изложение материала «халатностью, которую нельзя терпеть».

В свою очередь, его комментарий вызвал шквал критики со стороны немецких пользователей интернета. Мельнику посоветовали восполнить пробелы в знании истории и заодно — обратить, наконец, внимание на проблемы собственной страны.

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Экс-посла Украины Мельника затравили за попытку «переписать» историю Крыма в учебниках ФРГ

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