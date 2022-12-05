Отчитались перед обществом? Адвокат Жорин объяснил выбор «скандальной» уголовной статьи для Лепса

София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 17

Эксперт утверждает, что существует особенная статья, которую приписывают большинству резонансных дел с участием знаменитостей.

Отчитались перед обществом? Адвокат Жорин объяснил выбор «скандальной» уголовной статьи для Лепса

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Народный артист России Григорий Лепс стал участником громкого скандала. Сообщается, что якобы выпивший певец, предположительно, устроил рукопашную схватку и, возможно, сломал нос мужчине в петербургском баре. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru, какое дело возбудили по факту драки артиста, и почему правоохранительные органы используют одну статью для большинства резонансных дел с участием знаменитостей.

«По моей информации, дело возбуждено в принципе по факту. Не в отношении кого-то конкретного — охранника или Лепса, а по факту причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — сообщил эксперт.

Адвокат объяснил, что это формулировка второй части 115 статьи Уголовного кодекса. По словам Сергея Жорина, именно в таком виде возбуждаются дела, которые приобретают общественный резонанс. Звездный юрист отмечает, что при стандартной процедуре ведения уголовного дела о причинении вреда здоровью необходимо определить тяжесть преступления, а судмедэкспертиза длится минимум две-три недели.

«А когда дела резонансные и правоохранители хотят отчитаться перед обществом молниеносно, мол, они отреагировали, и уголовное дело возбудили, они возбуждают по 115 статье, части второй — это легкий вред здоровью из хулиганских побуждений. Они думают, что если это дальше будет средний-тяжкий или тяжкий — всегда можно переквалифицировать», — добавил Жорин.

Эксперт подчеркнул, что такова специфика громких дел, в которых фигурируют звезды. Следствие выработало путь, позволяющий быстро успокоить общественность или начальство, а уже после, в спокойном режиме, без лишнего внимания разбираться, кто виноват, уточнять детали случившегося и назначать экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что употреблял перед дракой Григорий Лепс.

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