Отчитались перед обществом? Адвокат Жорин объяснил выбор «скандальной» уголовной статьи для Лепса

Народный артист России Григорий Лепс стал участником громкого скандала. Сообщается, что якобы выпивший певец, предположительно, устроил рукопашную схватку и, возможно, сломал нос мужчине в петербургском баре. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru, какое дело возбудили по факту драки артиста, и почему правоохранительные органы используют одну статью для большинства резонансных дел с участием знаменитостей.

«По моей информации, дело возбуждено в принципе по факту. Не в отношении кого-то конкретного — охранника или Лепса, а по факту причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — сообщил эксперт.

Адвокат объяснил, что это формулировка второй части 115 статьи Уголовного кодекса. По словам Сергея Жорина, именно в таком виде возбуждаются дела, которые приобретают общественный резонанс. Звездный юрист отмечает, что при стандартной процедуре ведения уголовного дела о причинении вреда здоровью необходимо определить тяжесть преступления, а судмедэкспертиза длится минимум две-три недели.

«А когда дела резонансные и правоохранители хотят отчитаться перед обществом молниеносно, мол, они отреагировали, и уголовное дело возбудили, они возбуждают по 115 статье, части второй — это легкий вред здоровью из хулиганских побуждений. Они думают, что если это дальше будет средний-тяжкий или тяжкий — всегда можно переквалифицировать», — добавил Жорин.

Эксперт подчеркнул, что такова специфика громких дел, в которых фигурируют звезды. Следствие выработало путь, позволяющий быстро успокоить общественность или начальство, а уже после, в спокойном режиме, без лишнего внимания разбираться, кто виноват, уточнять детали случившегося и назначать экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что употреблял перед дракой Григорий Лепс.