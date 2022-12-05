Ситуация вышла из-под контроля: что пил и чем закусывал Григорий Лепс перед скандалом

Стало известно, какой алкоголь предпочитает Лепс. Была ли рюмка водки на столе у знаменитого певца перед дракой?

Сотрудники бара, в котором отдыхал певец Григорий Лепс рассказали, что послужило причиной конфликта артиста с другими посетителями. Источник 5-tv.ru сообщил, что на драку знаменитость спровоцировали пьяные гости заведения.

Очевидцы отметили, что Лепс выпивал с друзьями элитный коньяк, закусывая яблоком, и непринужденно болтал с незнакомцам. Ничего не предвещало беды, пока перебравшие посетители не начали приставать к нему.

«Некоторые гости, которые были в состоянии алкогольного опьянения, начали давать комментарии в его адрес. К нему начали цепляться, неоднократно, из серии „Спой нам!“, слово за слово и с одним из гостей произошла стычка», — объяснили сотрудники бара.

5-tv.ru

Примечательно, что в начале перепалка была словесная, но вскоре переросла в настоящую драку. После инцидента в петербургском заведении избитый певцом мужчина сообщил о переломе носа и ушибах. Звезда шоу-бизнеса свое поведение никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лепса предложили лишить звания народного артиста.