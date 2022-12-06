Грипп или ОРВИ: россиян предупреждают о необходимости профилактики инфекций

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Россиян предупреждают о необходимости профилактики инфекций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Медики просят граждан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и лишний раз не экспериментировать с приемом лекарств.

По всей стране серьезно увеличилась нагрузка на поликлиники и больницы. Причем, ситуация с коронавирусом находится под контролем. На первый план выходит сезонный грипп. К примеру, в Петербурге количество вызовов врачей на дом выросло за последнюю неделю в полтора раза.

«Грипп и ОРВИ были практически вытеснены, все болели ковидом. Сейчас может прослеживаться снижение в популяции иммунитета к гриппу и ОРВИ и за счет этого еще рост заболеваемости», — подчеркнул врач-эпидемиолог Василий Андреев.

В целом по стране за неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями выросла на 20%. Особую обеспокоенность медиков вызывает свиной грипп, который циркулирует в большинстве регионов.

Для комплексной защиты от инфекций Центр имени Гамалеи разработал новую вакцину — она будет действовать как против свиного, так и против птичьего гриппа. Сейчас препарат проходит вторую стадию исследований.

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